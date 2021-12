Soleil Sorge e la confessione piccante: “Ho avuto due relazioni contemporaneamente”

Soleil Sorge tornando a parlare di Alex Belli si è lasciata andare a delle confessioni piccanti riguardanti il suo passato da un punto di vista sentimentale. L’influencer ha ammesso di aver avuto una relazione con due persone contemporaneamente.

“Io ho avuto nella mia vita due relazioni contemporaneamente. Ho iniziato a frequentare un ragazzo e nel frattempo con un mio amico si è iniziata a creare questa cosa proprio dove mi stavo innamorando. Ero realmente innamorata di entrambi. Si è creato l’uomo perfetto in due. Uno mi completava una cosa uno l’altra. Per sette mesi è andata avanti finché non mi sono impostata di decidere. Uno lo sapeva, l’altro no. Alla fine l’ho detto anche a lui e sono rimasta con quello che non lo sapeva. Per decidere comunque ho rinunciato a qualcosa. È stata una lezione anche quella, ho imparato tanto.” – ha detto Soleil.

Fonte: web

Tornando alla storia con Alex Belli nella casa, la ragazza ha rivelato: “Con Alex è sempre stata una questione di vicinanza umana e di amicizia, senza alcun tipo di interesse. Da parte mia almeno. Sono stata sempre io a cercare di fargli rispettare e tutelare il suo matrimonio ancor più di come lo facesse lui. Se io non fossi stata innamorata, o con un’altra persona in mente, sicuramente ci sarebbe stata attrazione più…”.

Ed infatti fuori dalla casa ad aspettarla ci starebbe Carlo che in questi mesi di permanenza in casa non è mai uscito allo scoperto.

“Io ho un’altra persona fuori di cui sono innamorata. Non posso dire che è il mio fidanzato ma mi sono innamorata persa di questa persona in un periodo così breve…”. Vedremo se lo ritroverà una volta conclusasi questa avventura al GF.