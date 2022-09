Cara Delevingne, preoccupazione per la sua salute: “Non mangia e non si lava da giorni”

C’è preoccupazione attorno allo stato di salute di Cara Delevingne, 30 anni, una delle modelle più famose con già una lunga carriera sulle passerelle di tutto il mondo.

I suoi fan sono molto preoccupati dopo che è diventato un video che la ritrae in aeroporto a Los Angeles in stato confusionale. C’è anche chi l’ha paragonata ad Amy Winehouse e ha lanciato un appello affinché si faccia qualcosa per aiutarla.

Le immagini diventate virali su Tiktok sarebbero state registrate alcune settimane fa. Come riporta il Sun la Delevingne sarebbe stata fatta scendere dall’aereo privato di Jay-Z sul quale si trovava perché arrivata con due ore di ritardo e senza scarpe e con un atteggiamento poco lucido.

E le immagini lo confermano visto che si nota una Cara all’esterno dell’aeroporto con i capelli arruffati, sporca, senza scarpe e incapace di gestire anche i più semplici movimenti del corpo.

“Stiamo aspettando un’altra Amy Winehouse o c’è qualcuno che si prenderà cura di questa ragazza?” – scrive giustamente un suo fan. C’è anche chi ha fatto notare che “i soldi non fanno la felicità”.

Ma non si tratterebbe del primo episodio. Già al Festival Burning Man, l’evento che ha avuto luogo dal 28 agosto al 5 settembre a Black Rock City, in Nevada, a quanto pare Cara si è presentata che non si lavava da diversi giorni, era sporca e pare non abbia nemmeno mangiato, se non a malapena.

Cara Delevingne, i fan chiedono venga aiutata

Insomma a quanto pare le sue condizioni psicologiche non sono dei migliori. La sua famiglia secondo i più informati si è già attivata e sembra abbia tutte le intenzioni di intervenire il prima possibile per aiutarla. Di certo il suo comportamento mostra uno stato mentale abbastanza compromessa.

Non è chiaro cosa sia successo nell’ultimo periodo a Cara, che ricordiamo è una delle modelle più richieste e pagate al mondo.