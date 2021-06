Il lupo perde il pelo ma non il vizio! Si potrebbe raccontare così l’anuncio fatto dalla nota rapper statunitense qualche giorno fa. Proprio come era successo in occasione della sua prima gravidanza, Cardi B ha annunciato di essere di nuovo incinta dal palco di un evento seguitissimo. Ha foggiato un bellissimo abito pieno di perline luccicanti, che metteva in risalto un pancino ormai abbastanza lievitato.

Si era parlato di crisi con il marito Offset (anche lui musicista e cantante rap). Si era parlato addirittura di un divorzio imminente. Invece, a quanto pare, tutto pare essersi appianato tra i due e la seconda gravidanza ne potrebbe essere la chiara dimostrazione.

Il modo in cui la coppia ha deciso di annunciarlo al mondo, tra l’altro, è stato molto originale. Domenica scorsa Offset si stava esibendo sul palco del Microsoft Theathre di Los Angeles per i Bet Awards 2021, quando all’improvviso è salita Cardi B sul palco per cantare una strofa.

Aldilà della voce e della presenza scenica, straripanti come al solito, Cardi B ha colpito tutti per il meraviglioso abito che indossava. Una tuta luccicante con un cerchio trasparente sulla pancia che metteva in risalto il ventre ormai visibilmente lievitato.

Al termine dell’esibizione, la stessa cantante ha pubblicato sul suo account di Instagram una foto che la ritrae nuda, con il seno ed il ventre dipinti di bianco e con una didascalia con il numero 2, perché appunto quello in arrivo sarà il secondo bebè per lei.

La storia tra Cardi B e Offset

Cardi e Offset sono insieme da diversi anni, ma hanno affrontato momenti di forte crisi. Si sono sposati in gran segreto il 20 settembre del 2017 e nel giugno del 2018 hanno dato alla luce la loro prima figlia insieme, la piccola Kulture Kiari Cephus.

Soltanto sei mesi più tardi, quindi a fine anno, la cantante aveva annunciato pubblicamente di essersi separata dal marito, per un presunto tradimento di quest’ultimo.

Nel 2020 Cardi B aveva anche avviato tutte le pratiche del divorzio e la loro storia pareva ormai acqua passata. Poi, lo scoop, lanciato dagli stessi nella serata di domenica scorsa. Il ritorno di fiamma è ufficiale ed è avvalorato da questa seconda inattesa e ben accolta gravidanza.