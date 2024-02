Carl Weathers si spegne all’età di 76 anni, addio all’Apollo Creed di Rocky

All’età di 76 anni, ci ha lasciato l’attore Carl Weathers, celebre interprete di Apollo Creed nei quattro film di Rocky. Tra le sue altre partecipazioni, si ricordano anche i film Predator e Happy Gilmore. Secondo quanto dichiarato dalla stessa famiglia dell’atleta e attore, Weathers è deceduto “pacificamente nel sonno” nella sera di giovedì 1 febbraio. I media, infatti, hanno saputo con qualche ora di ritardo la triste notizia proveniente dagli States.

La famiglia di Carl Weathers, poco dopo la sua morte, ha diffuso un toccante messaggio in memoria dell’attore. In una nota stampa, hanno espresso profonda tristezza per la sua scomparsa. Le parole dei suoi cari sono state consegnate alla stampa:

Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la perdita di Carl Weathers. Carl era una persona straordinaria che ha vissuto una vita eccezionale. Attraverso il suo contributo al cinema, alla televisione, alle arti e allo sport, ha lasciato un segno indelebile, riconosciuto in tutto il mondo e attraverso le generazioni. Era un fratello, padre, nonno, partner e amico amato.

Carl Weathers, inizialmente ha militato da atleta professionista nella National Football League come linebacker. Successivamente lo sportivo ha intrapreso la carriera cinematografica. Il suo ruolo più iconico è stato interpretare Apollo Creed nei quattro film di Rocky, diventando un simbolo della saga.

Il personaggio di Apollo Creed, ispirato in parte al campione di boxe Muhammad Ali, è stato centrale nei primi due episodi come antagonista di Rocky, per poi diventare il suo allenatore nel terzo film. Nell’inizio di Rocky IV, il combattimento con Ivan Drago porta proprio alla morte del personaggio di Weathers sul ring, motivando Balboa per l’epico scontro con il pugile russo interpretato da Dolph Lundgren. Indimenticabile lo scontro avviato con la frase con marcato accento russo: «ti spezzo in due».

Questo stesso personaggio portato sul grande schermo da Carl Weathers ha ispirato lo spin-off della saga di Rocky, intitolato “Creed”. Questa saga collaterale narra la carriera del figlio di Apollo, allenato da Balboa.

Oltre al ruolo in Rocky, Weathers ha recitato in altri film di culto amati dal pubblico americano, in particolare. Si pensi a un titolo come Predator, al fianco di Arnold Schwarzenegger, mentre le sue ultime apparizioni sono annoverabili in tutte le puntate delle tre stagioni della serie Disney Plus, The Mandalorian.