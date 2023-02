Grave incidente stradale in autostrada A14: morti Andrea Silvestrone e due dei suoi 3 figli

Un gravissimo sinistro è quello avvenuto sull’autostrada A14, a Grottammare. Purtroppo a perdere la vita l’atleta delle paralimpico Andrea Silvestrone e insieme a lui anche due dei suoi tre figli: la più grande di 13 anni ed il più piccolo di soli 8 anni.

I soccorritori intervenuti sul posto si sono trovati davanti ad una scena straziante, che ovviamente li ha sconvolti. Hanno dovuto anche chiedere l’intervento dei vigili del fuoco, per liberare le persone dalle lamiere dei veicoli.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattinata di sabato 4 febbraio. Precisamente lungo l’autostrada A14, al km 300, alla Galleria Castello.

L’uomo era in macchina con i suoi 3 figli e il loro cane. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrati con un mezzo pesante.

La dinamica di questo sinistro è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno dovuto bloccare la strada al traffico per diverse ore. Dalle prime informazioni emerse, sembrerebbe che una delle persone alla guida abbia invaso la corsia opposta.

Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto liberare i feriti dalle lamiere. Purtroppo l’auto su cui viaggiava la famiglia è diventata un groviglio di lamiere. Il padre e due dei suoi tre figli hanno perso la vita. Anche il cane non ce l’ha fatta.

Il sinistro in cui Andrea Silvestrone ha perso la vita con i figli

La notizia della scomparsa improvvisa dell’atleta paralimpico Andrea Silvestrone è venuta fuori solo in queste ultime ore. Sembrerebbe che in auto con lui ci fossero i suoi tre figli e anche il loro cane.

Il campione affetto da sclerosi multipla, viveva con la famiglia a Montesilvano. Giocava a tennis e grazie al suo impegno, aveva anche ricevuto un premio dal suo Comune.

Uno dei due uomini alla guida avrebbe invaso la corsia opposta, perché in quel tratto di strada c’erano dei lavori in corso. L’automobilista alla guida del mezzo pesante è uscito illeso.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla triste vicenda.