Carlo Alberto Mancini rompe il silenzio sulle accuse di Nicole Santinelli: le sue parole

Nel corso delle ultime ore, Carlo Alberto Mancini si è reso protagonista di inedite dichiarazioni in merito al suo rapporto con Nicole Santinelli. Nel dettaglio, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto replicare alle accuse della sua ex fidanzata. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Carlo Alberto Mancini non le manda a dire a Nicole Santinelli. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. A distanza di poche settimane dalla scelta, la coppia si è separata e a dichiararlo era stato lo stesso ex corteggiatore attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

In quell’occasione, Carlo Alberto si era mostrato in lacrime. Adesso Nicole Santinelli è tornata a parlare dell’argomento. In occasione di un’intervista rilasciata al magazine dedicato al programma condotto da Maria De Filippi, l’ex corteggiatrice ha raccontato:

Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo che avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona. Credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra di noi.

Nel dettaglio, la Santinelli si è detta delusa per lo sfogo post rottura del suo ex fidanzato:

Dopo la rottura nessun altro si è fatto sentire e spero che non abbiano creduto al fatto che ho illuso Carlo e preso in giro tutti. Perché non è così. La persona illusa sono io. Addirittura ho scoperto che non è vero che Carlo si è presentato a Uomini e Donne per la mamma, come ha raccontato. Ma aveva già sostenuto un provino precedentemente.

Alla luce di queste accuse, Carlo Alberto Mancini non ha potuto fare a meno di replicare alla sua ex fidanzata. Pertanto, nel corso delle ultime ore, si è lasciato andare ad un nuovo sfogo sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole: