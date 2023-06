Maria De Filippi, circola una truffa a suo nome, Raffaella Mennoia avverte: “Fate attenzione”

In queste ultime ore Raffaella Mennoia è stata costretta ad intervenire per allertare tutti gli utenti del web a causa della truffa a nome di Maria De Filippi che in questi giorni sta circolando sul web. Non è la prima volta che si sfrutta il nome di un personaggio famoso per promettere alle persone di raggiungere guadagni vertiginosi. Questa volta è toccato alla regina della televisione italiana.

In questi giorni alcuni utenti del web non hanno potuto fare a meno di notare l’esistenza di una pagina social che, sfruttando il nome di Maria De Filippi, promette guadagni vertiginosi. Questo è quanto si legge nella pagina in questione:

Maria De Filippi ha ufficialmente aperto l’accesso a un programma in cui ogni italiano può guadagnare 230-480 euro. Nuovo programma con il miglior software di trading automatico.

Inutile dire che la notizia in questione è completamente falsa. In seguito alla circolazione della notizia è stata costretta ad intervenire Raffaella Mennoia.

Il braccio destro della conduttrice ha smentito la notizia allertando tutti gli utenti del web di fare attenzione e di non cadere in queste trappole. Queste sono state le parole dell’autrice in merito alla truffa che ha coinvolto il nome di Maria De Filippi:

Ovviamente è una truffa, fate attenzione grazie.

Nel dettaglio, il braccio destro di Maria De Filippi ha pubblicato sulla sua pagina Instagram lo screen dell’annuncio della pagina a cui ha accompagnato le parole riportate sopra. Come già anticipato, il nome di Maria De Filippi non è l’unico utilizzato per portare avanti truffe di questo tipo.

Sono molti i nomi dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che vengono presi di mira per con l’intenzione di truffare le persone. Qualche tempo fa è toccato, ad esempio, a Gabriel Garko e Mara Venier. Ovviamente i Vip hanno prontamente smentito la notizia avvisando gli utenti di fare attenzione.