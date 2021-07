La morte di Raffaella Carrà ha lasciato tutti senza parole, la donna era molto amata non solo in Italia, ma anche in altre parti d’Europa. Tanti i ricordi pubblicati sui social dai colleghi e dagli amici della showgirl e conduttrice.

Dopo Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, Maurizio Costanzo e tanti altri anche il saluto di Cristiano Malgioglio tocca il cuore del pubblico. Il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di loro due ritratti qualche anno fa. Sotto la descrizione.

Raffaella amore mio …sono disperato. Non posso credere che ci hai lasciati. Sento che mi manca anche il ❤ cuore. Ti avevo sentita qualche mese fa… ricordo che mi avevi detto: Cristiano quando arrivi tu la TV cambia colore ti prego non cambiare mai. Le tue parole mi avevano emozionato . Sei stata molto importante per me e adesso ho tante lacrime da versare. Non mi aspettavo di avere questo dolore. Ti amero ” per sempre.

Cristiano Maglioglio ha anche ricordato l’ultima chiamata della donna che, per lui, era un vero e proprio addio. Il cantante spiega:

“A un certo punto aggiunse: ‘Ti prego Cristiano, quando arrivi tu la televisione cambia colore, non cambiare mai’. Allora non capii cosa volesse dirmi, non mi aveva mai parlato così, ma ora penso che quello era un messaggio di amore, di addio per me. Ogni volta che ci ripenso mi commuovo”

E dopo l’addio, Cristiano Malgioglio ha un’altra richiesta: vorrebbe che gli studi di via Teulada della Rai fossero intitolati proprio all’amica scomparsa. I due erano davvero molto uniti tanto che la donna aveva organizzato anche una cena per trascorrere del tempo insieme.

Il grande rimorso è quello di non aver saputo prima della malattia, anche lui sarebbe voluto stargli vicino negli ultimi giorni.