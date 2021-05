Al Bano Carrisi e Romina Power ospiti di Carlo Conti, nonostante si siano separati ormai da diversi anni, continuano ad essere una coppia sul palco e nella musica. I cantanti i cui duetti hanno fatto innamorare una generazione di italiani continuano ad apparire insieme nei salotti televisivi. Senza dimenticare che la loro attività musicale non si è mai arrestata.

Al Bano e Romina calcano ancora i palchi di tutta Italia, esibendosi nei loro più amati successi. È proprio nell’ultima puntata di Top10 che i due cantanti sono apparsi per l’ultima volta insieme. Al Bano e Romina sono stati felicemente ospiti di Carlo Conti in questo programma incentrato sulla musica. La loro presenza, come al solito, ha garantito uno strepitoso successo al programma. I due volti iconici della musica italiana hanno giocato divertendosi molto, ma soprattutto facendo divertire tutto il pubblico a casa.

Ma a lasciare il pubblico senza parole è stato il simpatico siparietto in cui Al Bano e Romina si sono ritrovati coinvolti appena entrati in studio. Carlo Conti ha subito riportato alla mente un aneddoto risalente ad una loro partecipazione al festival di Sanremo di diversi anni fa. Il conduttore avrebbe chiesto a Romina: “Al Bano ti ha baciata poi?”. Romina Power, probabilmente imbarazzata, ha subito risposto di no.

Proprio riguardo a questo episodio del bacio mancato, il conduttore ha voluto raccontare a Romina qualcosa che probabilmente neanche lei sapeva: “Sai che Al Bano ha accusato me di aver fatto partire il “Bacio! Bacio!” a Sanremo? E’ stato il pubblico, non io!”. Insomma, Conti ha colto l’occasione per fare chiarezza su un punto rimasto irrisolto da diversi anni a quanto pare.

Un simpatico siparietto, che sicuramente è costato i due cantanti qualche momento di imbarazzo. Dopodiché, il conduttore ha deciso di fare qualche anticipazione sulla prossima puntata del programma. Ecco cosa ha rivelato: “Avremo con noi Antonello Venditti e giocheremo con le classifiche legate alle sue canzoni”. Sicuramente un appuntamento da non perdere.