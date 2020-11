L’esperimento di Carlo Conti alla conduzione di Tale e Quale Show da casa non avrà un bis. In questa occasione il popolare presentatore toscano sventola bandiera bianca e chiama forfait per il suo programma del venerdì sera. A prendere le redini dell’appuntamento in onda venerdì 6 novembre saranno i giudici, Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, coadiuvati dalla presenza fissa di Gabriele Cirilli.

Carlo Conti: resa forzata

Com’è risaputo, giorni fa Carlo Conti è risultato positivo al Coronavirus e pertanto è in lockdown. Ma se una settimana fa i lievi sintomi gli avevano permesso di guidare lo show a distanza, stavolta la resa è stata praticamente forzata. Insomma, l’esperimento a cui abbiamo assistito rimarrà per ora un caso unico.

Covid brutta bestia

La notizia era già piuttosto facile da intuire, date le considerazioni di Carlo Conti espresse alcuni giorni fa, quando, senza girarci troppo intorno, aveva fornito degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Allora i sintomi c’erano tutti e pure troppi, aveva esclamato Carlo. Stava scontando appieno la sua “condanna” e con gli interessi. In definitiva, il Covid è una brutta bestia.

Ad accompagnare il messaggio condiviso su Instagram l’immagine di un messaggio di suo figlio Matteo e di sua moglie, Francesca Vaccaro. Tra tutte le medicine, aveva dolcemente raccontato, questa è la più potente.

In isolamento dal resto della famiglia

Una fotografia che lasciava intendere come il noto volto di tanti format di successo in onda sulle emittenti Rai fosse in isolamento pure dal resto dei suoi familiari. Purtroppo una situazione in cui si rispecchiano parecchia gente, costretta a convivere isolata in una stanza per proteggere, proteggersi ed evitare di diffondere il virus.

Carlo Conti: aggiornamenti non rassicuranti

Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Carlo Conti, positivo al Covid-19, non sono rassicuranti. A poche ore dalla notizia della definitiva sostituzione alla guida di Tale e Quale Show si è saputo che è attualmente ricoverato in ospedale. L’augurio è che non sia nulla di grave.