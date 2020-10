La lista di grandi conduttori e uomini di spettacolo colpiti dal Coronavirus si allunga. Carlo Conti è positivo ma sta bene. Lo ha chiarito lui stesso sul suo account di Instagram. Invece di lasciare campo ai mezzi di informazione, il toscano ha anticipato tutti sul tempo. Ha voluto comunicare in prima persona l’esito ricevuto riguardo al Covid-19. Attualmente è a casa, praticamente non ha sintomi, ma è comunque sotto controllo medico.

Carlo Conti: l’annuncio ai followers

Dunque il presentatore è nel complesso in buone condizioni fisiche. I sintomi sono minimi ed anche per tale motivo ha preferito intervenire sul web, onde evitare di mandare in apprensione i suoi numerosi ammiratori. Insomma, i fan di Carlo Conti hanno ogni ragione per stare tranquilli. A fini precauzionali è comunque sotto stretta osservazione. Una mossa saggia da parte di un uomo saggio.

Il timone non lo lascia

Stando a quanto si apprende Carlo Conti guiderà da casa Tale e Quale Show. Per la nuova stagione ha ripreso le redini del format incentrato sulle imitazioni, accompagnato dalla solita, insostituibile, squadra di lavoro. Quella composta dal comico (e amico fraterno) Giorgio Panariello, dall’attore napoletano Vincenzo Salemme e dalla madrina Loretta Goggi.

Nonostante Carlo Conti abbia ricevuto il risultato del Coronavirus non staccherà la spina. Continuerà infatti a dirigere il programma, tanto caro ai telespettatori di Rai Uno, che hanno sempre riconosciuto al 59enne una signorilità più unica che rara nel mondo del piccolo schermo.

Nessun altro contagiato

La sua positività – secondo le notizie finora trapelate – non ha provocato nessuno genere di problema ai componenti della trasmissione. In poche parole, non ci sono stati ulteriori contagi.

Da Gerry Scotti a Carlo Conti

L’annuncio di Carlo Conti sulla sua positività al Coronavirus arriva a pochi giorni di distanza da quella di un illustre collega, Gerry Scotti. Il conduttore di Caduta Libera ha a propria volta deciso di dare in anteprima l’annuncio attraverso i social network.