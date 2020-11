Peggiorano le condizioni di salute di Carlo Conti e i medici decidono di curarlo in ospedale.

Carlo Conti è stato ricoverato in ospedale. Il suo medico ha deciso di ricoverarlo perché le sue condizioni non sarebbero compatibili con le cure a casa. Il noto presentatore aveva contratto il Coronavirus ed era a casa, in quarantena.

Inizialmente, Carlo Conti aveva detto di stare bene e di voler continuare a lavorare. Aveva anche condotto il programma Tale e quale show da casa. In seguito, però, si erano presentati tutti i sintomi del Covid-19 ed il conduttore era stato costretto.

Aveva deciso di prendersi una pausa e lasciare il timone del programma per curarsi.

A quanto pare il conduttore si troverebbe ricoverato presso l’ospedale fiorentino di Careggi. La stampa parla di condizioni discretamente buone ma che sarebbero incompatibili con le cure domiciliari.

L’evoluzione della malattia di Carlo Conti

Qualche giorno fa il presentatore aveva annunciato di essere positivo ma asintomatico sul suo account Instagram ma ha voluto tranquillizzare i fan. In quel momento non c’erano i sintomi e lui si sentiva bene.

Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico.

In seguito il conduttore positivo al Covid-19 aveva fatto una cosa che non era mai stata fatta nella televisione italiana fino ad adesso: condure il programma Tale e quale show interamente da casa. Aveva anche lanciato un accorato appello:

Sto bene, il virus mi ha colpito però sono asintomatico, però bisogna stare attenti. Non voglio fare il supereroe… da una parte voglio dare la speranza ma anche un segnale ai tanti asintomatici che, inconsapevoli di trasmettere il virus, vanno in giro.

Ma le sue condizioni erano peggiorate in seguito ed erano comparsi tutti i sintomi. Per questo motivo, Carlo Conti aveva annunciato di non poter partecipare alla nuova puntata di Tale e quale show.

Ora la brutta notizia che preoccupa molto i suoi fan.

Torneremo con aggiornamenti.