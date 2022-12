Carlo Cracco, sapete quanto costa il suo panettone artigianale? Ecco il prezzo

Il Natale è ormai alle porte e tutti si stanno preparando al mese più magico dell’anno. In questi ultimi giorni sono emerse alcune indiscrezioni riguardo il panettone artigianale di Carlo Cracco. Il dolce dello chef stellato torna in una versione ancora più golosa. Ma sapete quanto costa? Scopriamo insieme il prezzo.

In questi giorni il nome di Carlo Cracco è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali. Il grande chef è infatti tornato alla ribalta con il suo panettone artigianale. Stando alle indiscrezioni, pare che il dolce sarà una versione più golosa rispetto agli anni passati, dal momento che è farcito con arancia e uvetta marinata in bacche di vaniglia del Madagascar.

Anche quest’anno Carlo Cracco è pronto a festeggiare il Natale con il suo panettone artigianale. Lo chef ha ideato una ricetta super golosa. Come già anticipato, il dolce è farcito con arancia e uvetta marinata in bacche di vaniglia del Madagascar.

Carlo Cracco presenta il suo super panettone artigianale: ecco quanto costa

Il panettone artigianale di Carlo Cracco ha attirato l’attenzione dei più golosi non solo per quanto riguarda gli ingredienti ma soprattutto per il prezzo. Stando a quanto emerso, pare che un chilo di panettone ha un costo pari a 48 euro.

Il dolce è contenuto in un’elegante scatola dal design ricercato e sofisticato. Per chi fosse interessato deve sapere che il super panettone di Cracco può essere acquistato sullo shop online dell’ex giudice di MasterChef e presso il Café della Galleria Vittorio Emanuele II.

Ma quali sono gli ingredienti che rendono unico il panettone artigianale di Carlo Cracco? Sbirciando sul sito dello chef, sono incaci i seguenti ingredienti: farina di grano tenero tipo “00”, uva sultanina, scorze d’arancia e cedro candite. Si aggiungono poi tuorlo d’uovo fresco pastorizzato, zucchero semolato, lievito madre, burro, crema pasticcera, sale, miele d’acacia, vaniglia in bacche. Il super panettone è stato ideato in diverse versioni, ognuna delle quali corrisponde ad un prezzo che può arrivare fino a 100 euro.