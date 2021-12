Alex Belli è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, squalificato dopo aver infranto le regole anticovid abbracciando sua moglie Delia Duran. La modella era entrata in casa per chiudere definitivamente la storia con lui dopo gli ennesimi baci di lui con Soleil in casa.

Ma l’attore a quel punto ha deciso di infrangere le regole ed uscire insieme a lei senza nemmeno salutare i compagni. Telenovela conclusa? Nemmeno per sogno. Ad alimentare la vicenda ci ha pensato Carlo Cuozzo, l’imprenditore napoletano 24 enne paparazzato una settimana fa insieme a Delia mentre si scambiavano un focoso bacio.

Fonte: web

In casa nessuno ha parlato di tradimento ma fin da subito lo stesso Alex ha detto si trattasse di un modo per farlo ingelosire. Ed invece Carlo ha deciso di pubblicare nelle sue storie Instagram uno scatto che la ritrae ancora in compagnia di Delia, ma questa volta a letto insieme. Delia, nello scatto, è di spalle ed è a letto. A scattarle la foto è presumibilmente Carlo, cosa che quindi dimostrerebbe che i due erano a letto insieme. Sotto alla foto la didascalia recita: “ne parliamo domani” – taggando Alex Belli.

Ma non è finita qui: nelle stories successive postate su Instagram, Carlo Cuozzo pubblica una conversazione privata con Delia: “Ribadisco che è tutto vero”, scrive lui a corredo. Infine invia un messaggio ad Alex Belli: “È stata mia, sarà ancora mia”.

Quale sarà la reazione di Alex a questo punto? Crederà ancora nella falsità della vicenda o si convincerà che è tutto vero? Ammesso ovviamente che lo sia. Siamo abituati al giorno d’oggi a sentirne di tutti i colori nel gossip pur di far parlare e scrivere sui giornali e online. Quindi è davvero tutto possibile. Aspettiamo il prossimo atto che non tarderà sicuramente ad arrivare.