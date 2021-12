Il bacio tra Delia Duran e il presunto Carlo era tutta una messa in scena, a confermarlo è stata la sua ex

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP ad Alex Belli sono state mostrate delle foto di Delia Duran che bacia un altro uomo, tale Carlo. Il ragazzo è sconosciuto al mondo dello spettacolo e anche il marito del modella venezuelana non lo conosce.

Tuttavia, l’attore è tranquillo: secondo lui era solo una paparazzata architettata ad hoc per far parlare di sé e ha spiegato: “Queste cose non mi rappresentano e non mi piacciono. Era più vero il bacio mio e di Soleil durante la Turandot.“

Ora, a rivelare la verità è l’ex fidanzata di Carlo, Noemi che alla pagina Very Inutil People ha spiegato come stanno le cose:

Siamo stati insieme per quattro mesi dove lui sembrava innamoratissimo e mi diceva cose anche molto importanti, fino a quando un giorno non si è presentata questa ‘opportunità di lavoro’ per crescere nel suo settore e per farsi conoscere. Lui mi dice che non può più stare insieme a me perché stavano succedendo delle cose nella sua sfera lavorativa che non gli permettevano di avere una relazione stabile.

Tra i due sembra esserci stato un riavvicinamento “all’inizio ci siamo lasciati per circa due settimane, poi ci siamo riavvicinati perché lui sembrava sicuro di voler riprendere il nostro rapporto visto che diceva di tenerci a me e che non voleva perdermi.”

Ma poi le cose lavorativamente parlando sono cambiate: