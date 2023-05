Carlo Mancini si lascia andare ad un nuovo sfogo: le sue parole

Dopo aver annunciato la rottura con Nicole Santinelli, attraverso la diretta su Instagram, Carlo Mancini si rende protagonista di ulteriori inedite dichiarazioni. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

La relazione tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini è stata breve, Infatti, l’ex tronista ha deciso di piantare in asso il suo ormai ex fidanzato. A diffondere l’annuncio è stato lui stesso attraverso una diretta pubblicata sul suo profilo Instagram in cui è apparso in lacrime.

A distanza di 24 ore dall’episodio, l’ex corteggiatore del programma condotto da Maria De Filippi si è lasciato andare ad un nuovo sfogo. In questo modo Carlo ha iniziato a parlare:

Ho riflettuto molto su ciò che in assoluta buona fede mi ha spinto a fare la diretta di ieri, che non è stato di certo il futile pettegolezzo. Quanto piuttosto il timore che Nicole ricevesse critiche esagerate e ingiuste. L’ho sentita proprio istintivamente come priorità e ho agito di conseguenza, senza pensarci, perché le voglio un bene immenso.

Successivamente ha voluto fare alcune precisazioni in merito alla questione per dare semplicemente la sua versione dei fatti:

Dato che la notizia sarebbe uscita comunque, ho solo deciso di dare la mia versione. Forse in maniera troppo istintiva, ma senz’altro mosso da questo unico intento di protezione e ci ho messo la faccia come sempre! Poi se qualcuno non crede che l’abbia fatto per questo non è un mio problema. Penso che la mia sincera commozione di quel momento sia la prova più che sufficiente della mia buona fede. Lei è una donna straordinaria e mi ha rispettato con la sua onestà e la sua schiettezza.

Infine, con queste parole l’ex corteggiatore ha concluso il suo discorso: