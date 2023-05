Maria De Filippi, emerso un clamoroso retroscena sul futuro della conduttrice: ecco cosa potrebbe succedere

Maria De Filippi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e apprezzati del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice è finito al centro delle pagine di gossip per alcune indiscrezioni emerse in merito al suo futuro lavorativo. Voci di corridoio hanno infatti affermato che la regina della televisione potrebbe essere allontanata dalla conduzione dei suoi programmi. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è emerso.

Maria De Filippi potrebbe lasciare la conduzione dei suoi programmi in futuro? Non si fermano in queste ore le voci secondo cui l’amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi starebbe lavorando a nuovi progetti proprio per Maria De Filippi.

L’indiscrezione è stata lanciata da ‘Libero Quotidiano’ che ha reso pubblica la notizia con queste parole:

Maria ancora una volta sarà in prima linea con i suoi contenuti e chissà che per lei non arrivi anche un ruolo da manager.

E, continuando, il noto giornale ha poi aggiunto:

Pier Silvio Berlusconi potrebbe quindi offrirle un peso addirittura maggiore all’interno dell’azienda, anche se ciò potrebbe comportare che in futuro la De Filippi non si occuperà più della condizione bensì delle produzioni.

Stando alle numerosi voci di corridoio, dunque, in futuro Maria De Filippi potrebbe allontanarsi dalla conduzione dei suoi programmi per acquisire nuovi incarichi in casa Mediaset.

C’è da dire che al momento si tratta di rumors non confermati né smentiti. Nonostante ciò, le voci in circolazione sono rafforzate dal gossip secondo cui da tempo la conduttrice starebbe pensando di prendersi una pausa o di lasciare definitivamente la conduzione dei suoi programmi. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà la questione.