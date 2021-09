Un famoso ex tronista di Uomini e Donne ha da poco annunciato sui social di essere risultato positivo al Covid-19. Stiamo parlando di Carlo Pietropoli che, come da lui stesso annunciato nell’ultimo periodo non ha trascorso molto bene la lunga quarantena imposta dal governo. La reclusione dentro casa gli ha portato non poca sofferenza.

Carlo, come certamente ricordiamo tutti, è stato uno dei tronisti più amati e chiacchierati del programma. A seguito della sua partecipazione, i suoi profili social sono cresciuti a dismisura con innumerevoli seguaci. I suoi account vantano ormai milioni di followers. Tramite il suo profilo Instagram, nelle ultime ore, l’ex volto del programma di Maria De Filippi ha raccontato di aver contratto il covid e di averne sofferto molto.

L’ex tronista scrive : “Sono risultato positivo al covid. Tutto bene, ho passato 3-4 giorni di m***da. Ho avuto la febbre molto alta e tutti i sintomi del caso”. Carlo coglie l’occasione per inviare un messaggio a tutti i suoi fans: quello di non sottovalutare il problema che ancora non può essere preso sotto gamba. Il ragazzo racconta su Instagram come ha trascorso la malattia.

Una convalescenza che gli ha portato diversi malesseri e sofferenze fisiche, fino alla perdita anche di gusto e l’olfatto. Sintomi che ancora non lo abbandonano. Nelle sue storie Carlo scrive : “È una settimana che non sento più niente e questa è una delle cose che mi pesano assolutamente di più. Non vedo l’ora di tornare sul pezzo”.

Carlo Pietropoli per via della malattia ha perso molto peso ma è pronto e intenzionato a rimettersi in forma. L’ex tronista tiene continuamente aggiornati i suoi followers tramite i suoi profili social quindi non ci resta che attendere le novità che ci regala di volta in volta. Gli auguriamo una pronta guarigione.