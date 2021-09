UeD: “Mi ha chiesto aiuto per diventare tronista”. Il retroscena su Claudio Sona

Davide Maggio durante una lunga diretta su Instagram ha raccontato un inaspettato retroscena su Claudio Sona, uno dei primi tronista gay del programma. I dettagli del racconto si soffermano su come abbia fatto Sona ad arrivare sul trono di UeD.

Davide senza mezzi termini rivela con queste parole alcuni interessanti dettagli: “Mi ha chiesto aiuto su Instagram per fare UeD. Lui è senza ombra di dubbio molto bello. Volete sapere perché mi ha colpito? Non era il classico gay macchietta. Vidi che avevamo un amico in comune e gli chiesi che tipo era. Lo trovai molto schietto è sincero”.

Ma le rivelazioni non finiscono qui, e in tal senso aggiunge: “Vi dico come stanno le cose. Vidi il suo profilo Instagram e c’era una foto strana C’era un’immagine di una tavola apparecchiata con cuori e una candela e 2 persone taggate. Potete capire chi era l’altro. Gli chiesi ‘Scusa questo che vuol dire?’. Avvisa i subito chi di dovere interessati e dissi ‘Guardate secondo me lui è adatto, ma c’è questa cosa qui’ . Claudio fu molto rassicurante, ma non vi nascondo che qualche dubbio a me è venuto”.

Maggio ad oggi confessa che in realtà se potesse tornare indietro non consiglierebbe lui come tronista. Secondo Davide, Sona non ha saputo gestire la sua notorietà, giocandosi male la possibilità che la popolarità gli aveva regalato.

A tal proposito aggiunge: “Non posso essere io come tuo manager a farti restare popolare. Hai tutti i riflettori puntati su di te per mesi se vali acchiappi. Se non va non va punto e fine della storia“. Di certo una dichiarazione inaspettata da parte del Manager che volge decisamente contro il percorso intrapreso da Claudio. Ancora non è pervenuta nessuna risposta da parte dell’ex tronista a queste dichiarazioni. Oggi Sona pare sia completamente concentrato a portare avanti la sua attività.