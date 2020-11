Carlos Maria Corona, nonostante la giovanissima età, sta lanciando il suo primo brand di moda: CMC. Il marchio porta le sue iniziali. Il ragazzo, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, ha appena 18 anni ma si è già lanciato a capofitto in questo progetto, di debutto per lui, sotto l’ala e la guida di Cristiano Bizzarri, il desiner.

FONTE WEB

In realtà pare sia stato proprio Bizzarri a chiedere a Carlos di dar vita ad una sua linea di moda. Buon sangue non mente e il ragazzo, con l’approvazione di suo padre, si apre a ogni impresa che possa dargli visibilità e opportunità. Ma soprattutto, Carlos non si lascia sfuggire la possibilità di fare buoni affari, e per questo ha accettato. I capi proposti nella collezione sono creati proprio a partire dalla personalità di Carlos, e ne è venuta fuori una linea a metà tra il classico e l’innovativo.

“Il progetto ambizioso riguarda l’apertura di selezionate boutique monomarca gestite direttamente o tramite partner presenti sul territorio, in località esclusive in Italia e all’estero”, così gli ideatori presentano il brand sul sito ufficiale. Ovviamente, Carlos Maria Corona, è euforico e felicissimo di questo traguardo, e si mostra sereno e sorridente nel video di presentazione del brand che ha il suo nome.

FONTE WEB

Per l’occasione, Carlos si è improvvisato modello, indossando i suoi capi e rivelando una dote innata per la passerella. I capi sono disponibili tramite vendita online, ma presto, come spiegano Carlos e Bizzarri, saranno inaugurati negozi appositi in Italia e all’estero.

FONTE WEB

Insomma, Carlos Maria, pur essendo ancora all’ultimo anno di liceo, è già pronto e aperto al futuro. Si lancia verso il mondo imprenditoriale, sempre accompagnato dal padre Fabrizio Corona, che sicuramente saprà gestire la situazione nel migliore dei modi, con la sua esperienza.