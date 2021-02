Morte fratello Dayane Mello, il gesto inaspettato dell’ex compagno Stefano Sala

Un tragico evento ha colpito una delle principali concorrenti del Grande Fratello Vip, Dayane Mello. Come ben sappiamo, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio suo fratello Lucas è rimasto coinvolto in un grave incidente frontale che lo ha portato via troppo presto. Lucas Inácio Correia de Mello aveva solamente 26 anni.

Tutti i concorrenti della casa più spiata d’Italia hanno mostrato tutto il conforto e l’affetto a Dayane per la perdita del fratello scomparso. Ma anche al di fuori della casa sono stati tanti i messaggi di affetto per la modella. Tra questi non è mancato il ricordo dell’ex compagno di Dayane e padre di sua figlia Sofia, Stefano Sala.

Il modello e anche lui ex gieffino ha voluto ricordare il fratello dell’ex compagna, Lucas, con un messaggio in portoghese condiviso sulla sua pagina Instagram. Quello di Stefano Sala è un messaggio breve ma importante. Con queste parole Stefano Sala ricorda il fratello di Dayane Mello:

Sto piangendo un amico.

Dunque Stefano Sala conosceva di persona Lucas e ha voluto dedicare a lui un pensiero per la sua precoce scomparsa a causa di un brutto incidente.

Dayane Mello ha deciso di restare nella casa del GF Vip

Dopo la tragica notizia che ha ricevuto dagli autori del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha avuto l’opportunità di sentirsi telefonicamente con l’ex compagno Stefano Sala il quale le ha consigliato di rimanere all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Infatti in questo momento Dayane è impossibilitata nella partenza verso il Brasile a causa delle regole anti-Covid. Per questo dovrebbe effettuare un isolamento di 10 giorni in totale solitudine. Inoltre, nella casa, può elaborare più facilmente il dolore grazie al supporto e al sostegno offerto da tutti i concorrenti che sin dal momento dell’appresa notizia le sono stati sempre accanto e hanno rappresentato fin da subito per Dayane una spalla su cui piangere.