Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, è già crisi dopo due mesi di matrimonio

Lo scorso 28 maggio Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono hanno celebrato i tanto attesi fiori d’arancio. Oggi, però, a due mesi da quel giorno, l’ex protagonista di Temptation Island ha svelato di vivere un periodo di crisi insieme a suo marito. Scopriamo i dettagli di questa vicenda che preoccupa i fan più fedeli della coppia.

In un’intervista rilasciata a ‘The People Gossip’ Carlotta Dell’Isola ha confessato di vivere un periodo di crisi insieme a suo marito Nello Sorrentino dopo solo due mesi di matrimonio. Questo è quanto dichiarato dall’ex concorrente di Temptation Island:

La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare. Io e lui stiamo insieme da dieci anni, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti. Non sono ipocrita, non posso dirti che sia tutto stupendo tra noi. Ci sono molte difficoltà.

Continuando a parlare dei suoi problemi con Nello Sorrentino, Carlotta Dell’Isola ha confessato:

Non pensiamo di punto in bianco di mandare all’aria un matrimonio, ci mancherebbe. Il punto però è che ci sono veramente molte difficoltà nel nostro rapporto. Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio. Io sono molto cazzuta, anch’io non mi trattengo con i toni e le parole, devo ammetterlo.

E, concludendo, l’ex protagonista di Temptation Island ha affermato:

Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa. Può essere che funzioni anche per noi quella frase “oggetto lontano dalla vista si ingrandisce nel cuore”. Secondo me la distanza avvicinerebbe, chissà. Proveremo a farlo.

Ricordiamo che Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono convolati a nozze lo scorso 28 maggio a Nettuno, in provincia di Roma. Con la speranza che la coppia riesca a superare i problemi che in questo periodo stanno affliggendo le loro vite e riesca a trovare finalmente la serenità.