Chi è Nello Sorrentino? Conosciamo meglio il fidanzato di Carlotta Dell’Isola

Carlotta Dell’Isola è una delle ultime new entry della casa più spiata d’Italia, ovvero, quella del Grande Fratello Vip. Nello Sorrentino, è il suo storico fidanzato e con lui ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island.

Nello Sorrentino, chi è?

Nello Sorrentino è nato a Napoli, il 4 dicembre del 1988, è dunque cinque anni più grande di Carlotta. Sebbene sia nato a Napoli, Nello è però cresciuto ad Anzio, dove insieme al padre ha lavorato come commerciante in vari mercati.

Attualmente, di professione, oltre alle attività legate al mondo dello spettacolo, dopo la sua partecipazione a Temptation Island, è un agente immobiliare, come testimonia tra l’altro l’apposita sezione work sul suo profilo Instagram, che ad oggi vanta 64 mila fans.

Carlotta e Nello

Carlotta e Nello stanno insieme dalla bellezza di sei anni. Un amore, il loro, nato nel 2014 e che è stato messo alla prova nell’ultima edizione di Temptation Island, dove la coppia è uscita insieme, ma con riserva, da parte di Carlotta, che non ha gradito la vicinanza del suo fidanzato con la single Benedetta.

I loro “battibecchi” nei falò di confronto, dove non sono mancate “parole forti”, hanno conquistato l’attenzione degli spettatori. Non è un caso che Carlotta Dell’Isola, sia oggi una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, che lei che Vip non è, come ha ribadito sui social, prima di entrare nella casa.

La dichiarazione

Dopo la fine di Temptation Island, dove Carlotta aveva accettato di uscire comunque con Nello, nonostante gli screzi e i litigi durante la trasmissione, la coppia è stata ospite al Maurizio Costanzo Show.

Qui, i due hanno confermato che il loro amore è tornato a brillare come un tempo e che presto convoleranno a nozze. Nello addirittura ha improvvisato un divertente siparietto, spalleggiato da Giuseppe Cruciani, ospite anche lui della puntata, chiedendo la mano di Carlotta.