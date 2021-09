Carlotta Dell’Isola: nuovo look per la ragazza. È irriconoscibile

I riflettori si accendono su un’ex concorrente dei reality moto chiacchierata e apprezzata. Si tratta di una donna nota al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island al fianco del suo fidanzato Nello. Ma non solo: infatti, la ragazza è stata anche una concorrente molto attiva della casa più spiata d’Italia. Esatto, questa persona ha preso parte anche al Grande Fratello Vip della scorsa edizione. Stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola.

La ragazza in poco tempo ha mostrato la sua personalità scoppiettante ai telespettatori. Come ben ricorderanno tutti, al falò di confronto diede non poco filo da torcere al suo fidanzato e, dopo diverse liti e confronti, di comune accordo presero la decisione di uscire dal reality insieme come una coppia.

Solare e piena di energie, questi i suoi punti di forza e i motivi che hanno spinto Alfonso Signorini a volerla fortemente come partecipante nella scorsa edizione del Grande Fratello. Oggi Carlotta si mostra con un nuovo look, completamente innovativo. Nel reality condotto da Filippo Bisciglia, la ragazza aveva una capigliatura bionda e corta. Ma oggi, ai suoi fans, si mostra in una veste che riscuote un notevole successo.

Dopo aver fatto visita al suo parrucchiere di fiducia, Federico Fashion Style, viene pubblicata una foto dove si fatica a riconoscerla. Una capigliatura molto lunga e ondulata con un biondo più intenso che le incornicia il viso. A pubblicare lo scatto è stato il parrucchiere stesso e sotto la foto della nuova acconciatura c’è scritto così: “New Look…. Un look sempre molto glamour! Tailored hair per avere un volume con lunghezza”.

La foto ha riscosso un notevole successo, accaparrandosi molti like. Bisogna ammettere che Carlotta Dell’Isola è veramente molto bella nel suo nuovo look, estremamente elegante e raffinato. Magari da qui a breve la rivedremo protagonista del piccolo schermo.