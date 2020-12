Carlotta Dell’Isola raccomandata? Spunta un contratto molto particolare

Nessuno si aspettava il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Come lei stessa ha ammesso “non sapeva di essere diventata una vip”. Stiamo parlando ovviamente di Carlotta Dell’Isola, il suo ingresso ha suscitato un po’ di malcontento.

Nella casa la concorrente si sta ancora ambientando, ma fuori le sue ex colleghe tuonano. Chi conosce Carlotta Dell’Isola l’ha sicuramene vista a Temptation Island, la ragazza ha partecipato alla versione autunnale condotta da Alessia Marcuzzi.

Chi si è lamentato però, viene dalla versione estiva di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. Stiamo parlando di Sofia Calesso, la donna ha spiegato che per partecipare al programma c’è un contratto.

Lo stesso contratto, come riporta la Calesso, impedirebbe alla donna di partecipare ad altri programmi come il Grande Fratello Vip. La ragazza ha spiegato perché ha detto a Carlotta della “raccomandata”.

La ragazza ha ammesso di voler cogliere anche lei le opportunità che le si potrebbero presentare di fronte.

Non sono ipocrita. Io ho partecipato al programma per i sentimenti, ma se venissero fuori possibilità lavorative le prenderei in considerazione. Se fosse entrata al Grande Fratello Vip a metà gennaio o a febbraio nessuno le avrebbe detto nulla.

Non ho mai negato di volermi mettere in gioco in un programma come il Grande Fratello Vip o anche a L’Isola dei Famosi. In riferimento a Carlotta mi hanno dato fastidio i modi e i tempi. Noi abbiamo firmato un contratto che ci ha limitato in molte cose e mi sono arrabbiata proprio per una disparità di trattamento.