GF Vip: le rivelazioni di Alfonso Signorini sul fidanzato di Adua

Dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Adua Del Vesco ha stretto un’amicizia molto particolare con Dayane Mello. Nel corso di pochissimo tempo, le due ragazze hanno costruito un qualcosa di molto più profondi rispetto ad una semplice amicizia o convivenza. Purtroppo, però, con l’approfondirsi di questo rapporto, l’attrice è entrata in una profonda confusione.

Pare proprio che Adua si sia presa una bella cotta per la Mello. Questi sospetti trovano una conferma nel fatto che spesso la Del Vesco ha espresso delle titubanze sul suo attuale fidanzato. Fortunatamente, Alfonso Signorini è intervenuto per fare luce una volta per tutte sulla situazione. Il conduttore, durante la scorsa puntata del GF Vip Party, ha scelto di parlare proprio dei dubbi espressi dalla Del Vesco su Giuliano. In questo ambito, Alfonso Signorini ha anche fatto una dichiarazione che ha sconvolto tutti i fan.

Il segreto spifferato da Alfonso riguarda proprio Giuliano: “Julian non é rimasto bene a sentire tutte queste cose, all’inizio non voleva nemmeno più farle il regalo di Natale, poi siamo riusciti a convincerlo, ma era un po’ restio. Queste confessioni hanno colpito un po’ il suo orgoglio”. Insomma, Giuliano non è entusiasta del percorso della sua fidanzata nella casa. Addirittura, pare che Giuliano non segua neanche più gli account social della sua (forse ex) fidanzata.

Signorini poi ha aggiunto, parlando di Adua Del Vesco: “Rosalinda, all’interno della casa, sta vivendo un tipo di esperienza che certamente non si aspettava di vivere un po’ l’attrazione verso Dayane, che sì è spinta un po’ aldilà dell’amicizia classica. Lei in passato non ha mai provato un qualcosa di così forte verso una sua amica, c’è un’esigenza di contatto fisico, le due si cercano, si baciano, hanno voglia di stare vicino…anche di notte“. Poi Alfonso si fa psicologo, e cerca di interpretare e capire come Adua possa sentirsi al momento.

Ecco le sue conclusioni: “É un rapporto che agli occhi di Rosalinda risulta essere un po’ inquietante. Ha mandato in crisi la relazione con Giuliano. Rosalinda si chiede se lui sarà in grado di volere bene alla nuova se stessa, una ragazza che di fatto non ha mai conosciuto. É un incognita, é un rapporto tormentato”.