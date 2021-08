Carlotta Maggiorana è incinta. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha dato un bellissimo annuncio a tutti i suoi follower: ha iniziato una gravidanza che la porterà ad abbracciare il suo primo bebè. Un annuncio davvero inaspettato, che ha lasciato tutti quanti spiazzati. Nessuno si aspettava questa bella notizia.

La star a gennaio 2020 aveva partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. Da allora l’abbiamo seguita sui social network e aveva preferito defilarsi un po’, visto che l’esperienza nel reality show era stata alquanto traumatica.

Voleva tornare dalla famiglia, perché stava affrontando male, a livello psicologico con ripercussioni anche sulla salute fisica, questa esperienza. E infatti era uscita volontariamente nella nona puntata. In seguito aveva raccontato anche il forte desiderio di maternità, che ora pare essersi coronato.

L’ex reginetta di bellezza non ha mai nascosto la sua volontà di diventare mamma. Si era sposata con Emiliano Perantoni e spesso aveva parlato di voler allargare la famiglia. Ora il desiderio di Miss Italia 2018 sta per diventare finalmente realtà.

Su Instagram ha pubblicato la foto di una carrozzina, con la frase ‘Waiting for…you’ e il sottofondo della canzone Celeste di Laura Pausini. Per l’ex concorrente del reality show targato Mediaset si tratta del primo figlio e anche per il marito.

Carlotta Maggiorana incinta di Emiliano Perantoni

La coppia si è conosciuta quando l’ex Miss Italia aveva 17 anni. E lui 13 anni in più di lei.

La modella, attrice ed ballerina italiana, vincitrice della 79ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia 2018, è nata a San Severino Marche il 3 gennaio 1992 ed è sposata con l’imprenditore edile dall’11 agosto del 2018.

Oltre a partecipare al concorso di bellezza, ha anche partecipato come valletta alla prima edizione del game show Avanti un altro, come concorrente al programma Veline e come paperetta a Paperissima. Ha fatto anche parte del cast del film Un fantastico via vai, diretto da Leonardo Pieraccioni e del cast dell’ultima stagione della fiction L’onore e il rispetto.