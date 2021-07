Laura Pausini è stata aspramente attaccata per i ricordi e per il fatto di non essere andata al funerale di Raffaella Carrà

Brutto periodo per Laura Pausini che continua a essere al centro delle polemiche dopo la morte di Raffaella Carrà. Le due cantanti non erano solo colleghe, ma anche amiche e, come tutti gli altri, per la cantante de La Solitudine la morte della donna è stata uno shock.

Laura Pausini ha pubblicato più pensieri dopo la morte della cantante, ma a non tutti sono piaciuti i post rivolti alla donna. Il primo post a destare scalpore nei fan è stato un caschetto biondo, pubblicato su sfondo nero, da Laura Pausini.

Raffaella Carrà è stata ricordata da tutti e la stessa Pausini le ha dedicato uno dei post più dolci e belli letti su Twitter.

Era il 2013 Paola era nata da pochi mesi e ti avevo promesso che appena rientravamo a Roma dopo la sua nascita a Bologna, l’avrei portata subito da te. Volevi conoscerla e coccolarla un po’. Lo sai, da quel momento non ti ha mai lasciata tanto che quando ha iniziato a parlare una delle sue prime parole è stata proprio CARRÁ. Sarai sempre nei nostri cuori Raffaella. Riposa in pace bellissima Anima. Paola, Laura e Paolo

La cantante non è andata al funerale di Raffaella Carrà al quale hanno partecipato moltissimi colleghi. Da Fiorello a Maria de Filippi, proprio tutti hanno dato l’ultimo saluto alla donna.

Sui social di Laura Pausini sono emersi dei commenti piuttosto velenosi su questa assenza: “Ma non sia mai andare al funerale, che sarebbe stato il minimo, come segno di rispetto?!“. La diretta interessata ha prontamente risposto mettendo a tacere il follower: “Se fossi stata a Roma sarei andata con tutto il cuore. E poi basta, non bisogna sempre pensare male, chi ama davvero Raffaella sa che lei non avrebbe mai voluto trovare astio quando non esiste“.