Carlotta Mantovan ha un nuovo fidanzato? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, sembra che Carlotta Mantovan, la vedova del celebre conduttore Fabrizio Frizzi, abbia trovato un nuovo compagno. Dopo la lunga storia d’amore vissuta con il presentatore scomparso nel 2018, sembra che la donna abbia ritrovato di nuovo la serenità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, tutti conoscono Carlotta Mantovan per essere un volto celebre nel mondo dello spettacolo. Dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi nel 2018, Mantovan aveva deciso di trasferirsi all’estero con la figlia Stella. Tuttavia, di recente è tornata a Roma dove è stata avvistata in compagnia di un misterioso uomo, alimentando così le speculazioni sulla sua vita amorosa.

Nel dettaglio, la donna è stata pizzicata nella capitale insieme ad un uomo misterioso, esattamente nelle vicinanze del negozio Zara. I due erano intenti a fare shopping dopo aver pranzato in un ristorante nella città. Ad immortalare questo momento è stato il settimanale “Oggi” il quale ha pubblicato una serie di foto che ritraggono i due. Queste sono le parole che si leggono nella nota:

Carlotta non balla da sola. A giudicare dai sorrisi, sembra esserci una forte complicità

Attualmente non siamo a conoscenza dell’identità dell’uomo in questione, tantomeno dell’attendibilità di tale notizia in quanto la diretta interessata non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Pertanto, potrebbe anche trattarsi solo di una semplice amicizia.

Dunque, l’uomo in questione potrebbe essere soltanto un amico con cui la vedova di Fabrizio Frizzi ha trascorso una piacevole giornata. D’altronde, Carlotta è stata sempre una persona riservata sulla sua vita privata. Resta da vedere se ulteriori dettagli emergeranno per chiarire la situazione e dissipare ogni dubbio.