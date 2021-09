In questi ultimi giorni Carlotta Mantovan ha condiviso sulla sua pagina social uno scatto che ha commosso letteralmente il popolo del web. Molti, infatti, sono stati coloro che hanno commentato l’immagine in questione facendole fare il pieno di like e di complimenti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

L’amore vissuto da Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi è stato immenso e coronato dalla nascita di una bellissima bimba, Stella. Proprio a Stella mamma Carlotta ha trasmesso la sua grande passione per i cavalli. L’amore per gli animali per molto tempo è stato un diversivo sfruttato dalla donna per affrontare il terribile lutto che l’ha colpita.

Inutile dire che la conduttrice porta sempre con sé il ricordo del grande Fabrizio Frizzi. Spesso, infatti, è solita condividere scatti del passato che fanno riferimento alla grande storia d’amore vissuta con il conduttore. Proprio quello pubblicato in questi ultimi giorni che ha fatto emozionare tutti i suoi followers.

Carlotta Mantovan, la foto con il pancione che commuove il web

Da qualche giorno la compagna del grande Fabrizio Frizzi ha condiviso uno scatto del passato che la ritrae in dolce attesa. In quel periodo, dunque, la donna era in attesa di Stella. Ad accompagnare il post una breve e ironica didascalia:

Ricordi…mamma avevi mangiato un po’!

Lo scatto, poco dopo la sua condivisione, ha fatto fare alla conduttrice il pieno di like. Molti sono stati coloro che hanno commentato l’immagine in questione riempiendo di complimenti Carlotta Mantovan.

Senza ombra di dubbio Carlotta Mantovan custodisce gelosamente il ricordo di Fabrizio Frizzi, una grande persona che la vita ha deciso di portare via per sempre troppo presto. Fabrizio era uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo, per la simpatia, la semplicità e la gentilezza che mostrava in ogni occasione. Una persona davvero amabile che ognuno porterà per sempre nei nostri cuori.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: