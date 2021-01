Fabrizio Frizzi, la figlia Stella commuove tutti con un suo disegno postato dalla mamma sui social

Sono passati 3 anni da quel terribile 26 marzo del 2018 in cui è scomparso il noto conduttore televisivo Fabrizio Frizzi. La morte del conduttore ha sconvolto il panorama della tv italiana ma anche il cuore di tutti gli spettatori. Fabrizio Frizzi rimarrà nel cuore di tutti noi ma soprattutto in quello di sua moglie, Carlotta Mantovan e della loro bambina, la piccola Stella.

Dopo la tragica scomparsa del conduttore, la moglie Carlotta ha deciso di allontanarsi dai riflettori per dedicare più tempo alla loro amata bambina. Ed oggi proprio la piccola ha commosso tutti con un disegno dedicato alla famiglia.

Infatti, non mancano momenti in cui la moglie del conduttore condivide sui social scatti quotidiani che ritraggono il tempo passato insieme alla loro bambina. E quello condiviso negli ultimi giorni dalla donna è un post che ha commosso tutti.

Infatti, nello scatto pubblicato da Carlotta Mantovan possiamo osservare un bellissimo disegno fatto dalla piccola Stella e dedicato alla loro famiglia. Il disegno, dunque, ritrae sé stessa e mamma Carlotta in sella al cavallo Bonus. C’è poi la loro gattina Luna e inoltre un dettaglio che non è passato inosservato.

Impossibile non notare l’assenza di papà Fabrizio, scomparso da due anni. Tutto ciò a dimostrazione del ciclone di sentimenti che invade una bambina che sta crescendo senza il papà.

Noi.

Un disegno e un gesto che ha commosso moltissimi utenti i quali hanno lasciato commenti affettuosi per la donna e la piccolina. Tra questi non manca quello di Rita Dalla Chiesa, ex moglie del conduttore, la quale dopo la sua scomparsa è stata costantemente presente nella vita di Carlotta e Stella. E anche se oggi le due sembrano aver ritrovato la serenità ci sarà sempre spazio al dolore lasciato dalla prematura e ingiusta scomparsa di Fabrizio Frizzi che rimarrà per sempre nel cuore di tutti noi.