Carlotta Mantovan, l’omaggio commovente a Fabrizio Frizzi: c’entra la figlia Stella

La foto che ritrae la figlia Stella con dedica al marito Fabrizio ha fatto record di like.

Fabrizio Frizzi è stato uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico. La sua scomparsa prematura nel 2018 a 60 anni ha lasciato un dolore immenso soprattutto per la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella.

Carlotta dopo le sue esperienze nel mondo dello spettacolo da qualche mese si è trasferita in Francia con la figlia Stella che ha da poco compiuto 10 anni. La moglie di Fabrizio Frizzi è molto riservata e non pubblica tanto sui social. Alcuni giorni fa ha però pubblicato uno scatto molto tenero con una dedica a Fabrizio Frizzi.

Fonte: web

Lo scatto riprende Stella con indosso un abito da fiaba mentre balla con lo Sceriffo Woody, protagonista del film di animazione di Toy Story a cui proprio Fabrizio Frizzi prestò la sua voce. “Te l’avevamo promesso” – questa la didascalia a corredo della foto.

Un omaggio commovente per i 10 anni di Stella. Ovviamente la foto non è passata inosservata neanche ai colleghi e ai fan che hanno inondato lo scatto con like e commenti, da Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti a Antonella Clerici che più volte ha ribadito quanto Carlotta e la figlia siano parte della sua famiglia al pari di Fabrizio Frizzi.

Non sono mancati neanche i commenti di fai, tra i tanti si leggono: “Come se ballasse con il suo papà” e “Quanta dolcezza mista a malinconia in questo scatto”.

“Stella non ha preso da nessuno dei due sul ballo, ha però ereditato il talento nel canto del papà: Stella canta benissimo, ama ballare, quindi ha un talento da showgirl. Adesso fa la quarta elementare, è il mio raggio di sole” – disse Carlotta qualche tempo fa parlando di Stella durante la partecipazione a Ballando con le stelle.