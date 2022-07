Carmen Di Pietro, attimi di paura: “Ha rischiato di perdere una gamba”

È calato il sipario sull’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, la più lunga della storia durata ben 99 giorni. Alla fine a trionfare è stato Nicolas Vaporidis che ha confermato i pronostici della vigilia.

Era l’ultimo concorrente davvero forte rimasto in gara ed ha sbaragliato tutti. Per lui un montepremi da 100.000 euro di cui la metà da donare in beneficenza e soprattutto una vittoria che gli fa ritrovare fama e successo.

Se al secondo posto si è posizionato Luca Daffrè, sul gradito più basso è arrivata Carmen Di Pietro. Anche lei è stata una delle protagoniste di questa edizione. Insieme a Edoardo Tavassi e Nicolas formavano un trio fortissimo che sperava di arrivare insieme in finale.

E probabilmente ci sarebbero arrivati se Edoardo non fosse stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio al ginocchio. Questa edizione è stata tormentata da infortuni e ritiri. Sono stati davvero numerosi i naufraghi costretti al ritiro per malanni fisici che non gli permettevano più la permanenza sull’isola.

Fonte: web

Carmen Di Pietro, attimi di spavento durante la finale

Altri sono stati via diversi giorni in infermeria per curari i loro problemini. E anche in occasione della finale per poco non si è rischiato grosso. Tutto è successo a Carmen Di Pietro durante le nomination.

Come fatto anche altre volte Carmen per esprimere la sua votazione doveva tagliare con un machete il tronco di legno appartenente al concorrente da nominare. Ma qualcosa è andato storto e nonostante non fosse la prima volta che Carmen manovrava un machete, se lo è lasciato scappare e per poco non gli finiva sui piedi.

Sono stati attimi di spavento, ma alla fine l’intervento di Alvin ha risolto tutto. L’inviato ha fatto allontanare tutti i concorrenti e si è occupato lui del taglio del tronco. Una distrazione che poteva rivelarsi molto pericolosa, ma per fortuna senza conseguenze.