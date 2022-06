Alvin finisce in ospedale: ecco cosa è successo a L’Isola Dei Famosi

Senza alcuna ombra di dubbio L’Isola De Famosi è uno dei programmi più amati e chiacchierati all’interno del mondo della televisione italiana. Di recente Alvin è stato vittima di un piccolo incidente a causa del quale è finito in ospedale. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Attimi di paura a L’Isola Dei Famosi. Quest’anno, nella nuova edizione del programma condotto da Ilary Blasi non sembra che manchino gli incidenti. Questa volta a esser diventato vittima di un piccolo infortunio è stato Alvin il quale è stato trasportato in ospedale.

A darne l’annuncio è stata la stessa Ilary Blasi nel corso della puntata più recente. La moglie di Francesco Totti ha dichiarato che attualmente Alvin è nelle buone mani dei dottori all’interno di una struttura ospedaliera. Tuttavia l’inviato è fuori pericolo in quanto non gli è accaduto nulla di grave.

Stando a quanto riferiscono i beninformati, sembra che a L’Isola Dei Famosi Alvin si sia rotto un tendine. Queste sono state le parole riportate da “Caffeina” in merito alla questione:

Magari può tenere il dito bloccato fino al ritorno in Italia e poi sistemarlo, oppure si affiderà alle cure dei medici in Honduras se non c’è il rischio di qualche problema futuro (se non si interviene in maniera celere). Ma non è finita qua, perché c’è stato un altro infortunio all’Isola dei Famosi. Appena Alvin ha spiegato cosa gli è successo, Ilary Blasi ha svelato che persino il regista è infortunato. L’uomo ha dolore a una caviglia. Che sfiga ragazzi!