Carmen Di Pietro, ecco perché non vuole che il figlio si fidanzi

Per la showgirl ci sono altre priorità al momento per il figlio Alessandro.

Carmen Di Pietro sull’Isola dei Famosi è l’ombra del figlio Alessandro. Che la donna fosse molto possessiva e gelosa nei confronti del figlio era noto, e anche in Honduras ne sta dando dimostrazione.

Carmen cerca di controllare ogni movimento, ogni gesto fatto da Alessandro. Su una cosa ci tiene in particolare la showgirl: che non si distragga appresso a fidanzate e ragazze perché per lei viene prima lo studio.

Alessandro da quando è sbarcata sull’isola Maria Laura De Vitis si è avvicinata molto a lei. Un atteggiamento che ha fatto preoccupare non poco la Di Pietro.

“All’inizio si tengono per mano, poi la strusciata, la cosa, il bacetto, lo sfregamento e poi è fatta. No, no, no lui deve pensare a studiare adesso. Che poi se si fidanza viene distratto. Prima finisce gli studi, si sistema e poi ne riparliamo dopo con calma. Maria Laura? No quella è furia, ma io non la mollo e la controllerò sempre!” – ha confidato.

Fonte: web

E la gioia per lei è arrivata quando Alessandro ha praticamente scaricato la De Vitis. Appresa la notizia Carmen si è congratulato con il figlio.

“Alessà sii gentile vieni qua. Devi raccontarmi quello che avete fatto e vi siete detti nella capanna. Ah, quindi le hai detto che non ti fidi, ok. Bravo e le hai anche detto che rimanete amici! Preferisco così amore” – ha detto.

E ancora: “Allora adesso devi dire che aveva ragione mamma. Ma io quando ti dicevo che lei era falsa? Ti mettevo in guardia. Questa prima di entrare si era studiato il personaggio mio. Io ti ripetevo di aprire gli occhi. Però ieri mi hai fatto correre per venire dietro di voi a fare l’escursione che voleva vedere il tramonto quella. Tutte ste tarantelle. Dovevi già dirle ‘no non voglio venire da nessuna parte con te’. Vabbè l’importante è che è finita. Lo sapevo che avrebbe fatto un passo falso e ti saresti accorto che era finta”.

Il palo preso da Maria Laura De Vitis ovviamente ha lasciato a bocca aperta la ragazza che ci è rimasta molto male. Quasi in lacrime si è confidata con Mercedesz Henger, Guendalina ed Edoardo Tavassi.

“Ho preso un palo enorme. Dentro la capanna gli ho chiesto proprio cosa potrebbe esserci tra noi. Lui ha frenato tutto e ci sono rimasta male. Ale mi ha detto che gli ha fatto piacere che mi sono esposta perché lui è timido. Poi però mi ha friendzonato dicendo che per lui c’è amicizia. Sono così sola, nessuno mi vuole. Non ho mai avuto un amore vero, di quelli che ti fanno tremare. Ho 24 anni e vorrei tanto una persona che condivida il quotidiano con me e nulla” – ha detto.