Isola dei famosi: Maria Laura De Vitis parla senza sapere di essere in diretta

L’Isola dei Famosi ha da poco visto l’ingresso di nuovi concorrenti. Le naufraghe sbarcate in Honduras sono state tre, ma i riflettori si sono puntate sin da subito su Maria Laura De Vitis, la vincitrice nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, programma condotto da Barbara D’Urso.

Il ruolo della nuova concorrente è quello della Conquistadores e ha vestito perfettamente i suoi panni. La naufraga sta già facendo parlare di sé per un evento appena ripreso dalle telecamere. La ragazza affronta un discorso con quello che è il naufrago che le interessa.

Stiamo parlando di Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro. L’argomento che trattano, non appena messo in campo alla presenza delle telecamere, viene prontamente interrotto. In molti notano questo strano particolare e insorgono immediatamente i primi dubbi. Sin da quando è sbarcata sull’isola, Maria Laura De Vitis ha messo gli occhi addosso ad Alessandro.

Tra i due c’è già una certa sintonia. Una delle scorse sere i naufraghi hanno mangiato insieme e nel mentre la ragazza ha detto ad Alessandro: “Non mi aspettavo questa infamata qua…”.

Ma alla vista delle telecamere, la naufraga si blocca immediatamente e lui le chiede un po’ confuso: “Di cosa parli?”. Lei replica senza andare oltre: “Ne parliamo dopo, della puntata… parliamo un po’ di noi!”.

Questo mette in cattiva luce, per dubbi e strategie, Maria Laura agli occhi dei fans che seguono il reality. Tanti invece vedono la presenza delle telecamere come un freno che non lascia ai due ragazzi la spontaneità di potersi relazionare con serenità.

Da alcuni commenti dei telespettatori che appaiono sui social, si può ben carpire che tale atteggiamento non è stato ben gradito. Ci si aspetta infatti che l’esperienza della De Vitis a L’Isola Dei Famosi non fosse molto longeva.