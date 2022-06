Tensione a L’Isola dei Famosi. Questa volta a perdere le staffe è Carmen Di Pietro che ha litigato con due naufraghi. Nick espone un’idea personale e consiglia ai suoi compagni di viaggio di dividere in due le razioni di cibo e mangiare così il riso anche a pranzo.

Ma pare che questa idea non sia affatto piaciuta a Carmen, che è andata letteralmente su tutte le furie. La naufraga è esplosa come un vulcano: “Comunque mi sorprendi tantissimo stamattina. Dopo due mesi sei esploso contro di me e tu non puoi parlare se non mangi con noi. Non hai voce in capitolo se non mangi qui, non è giusto”.

“Se non ti interessa perché rompi i co**ni? Io con le buone te l’ho già detto. Perché devi dire che è una cavolata la nostra scelta di come dividere il cibo? Ci stai a prendere tutti per fessi. Ti rode e ti sei ringalluzzito? Stai sempre seduto lì sopra e ora fai il gallo della situazione. Perché te ne esci adesso con queste cose brutte”.

Ma non solo, aggiunge inoltre: “Tu non sei affiatato con noi e ti sei ringalluzzito. Non sparare caate su come vogliamo mangiare noi. Qual è il tuo problema adesso? Dici che è un consiglio e comunque non ci piace”. “E se non ti stava bene lo dicevi prima! Non ti permettere di dire questo, mi stai attaccando. No basta non voglio il tuo consiglio”.

“Mo ti sei svegliato, fino ad oggi non conoscevamo la tua voce. La maggioranza ha deciso che il riso si mangia a cena così è di più, se lo dividessimo anche a pranzo sarebbero 8 chicchi”.

Carmen Di Pietro ha rimproverato Gennaro accusandolo di impegnarsi poco ed essere, così, poco utile. Il naufrago ha quindi deciso di andare a pesca proprio con la Di Pietro.

Durante il tragitto, Giacomo con sarcasmo dice: “Tu mi vuoi insegnare e poi vai a pescare senza rete”. Carmen non si trattiene più: “No em, non fare il coso. Sempre ste cose a sarcasmo non mi piacciono. Sempre a sarcasmo sei sempre sarcasmatico con me. Io ci metto tanta volontà e facciamo e andiamo e poi ti esci con ste battute del ca**o no non mi piacciono”.