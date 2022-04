Ex naufraga dell’Isola dei Famosi si scaglia contro Ilary Blasi e il suo modo di condurre il famoso programma di Canale 5. Sono ormai diversi anni che la moglie di Totti è al timone del reality conquistato gran parte del pubblico a casa e dei social.

Il suo modo di fare schietto, diretto e ‘casareccio’ si è dimostrato l’approccio vincente nei confronti di tutti i telespettatori a casa. Ilary infatti, in più occasioni si è dimostrata in grado di coinvolgere gran parte degli italiani ottenendo un grande share in prima serata.

Nonostante questo, però, alcune sue colleghe non sembrano apprezzare i modi di fare e di condurre della Blasi. Per questo motivo, nei giorni scorsi è proprio la ex Miss Italia, Arianna David, opinionista del programma televisivo Mattino 5 a commentare in modo negativo la moglie di Francesco Totti.

All’interno del talk show condotto da Federica Paniucci, l’opinionista si è scagliata contro Ilary e contro il suo modo di fare che, non le piace affatto. Il suo modo di fare infatti, non ha mai convinto Arianna che, ha sottolineato quanto rimpiange la conduzione di Simona Ventura a L’Isola dei Famosi.

Ex naufraga dell’Isola dei Famosi contro Ilary Blasi

Arianna David nel corso della sua carriera ha avuto l’occasione di partecipare a L’Isola dei Famosi per ben due volte. La prima volta i telespettatori hanno potuto vederla in Honduras nel 2005 e poi nel 2012 dimostrando un carattere forte e diretto.

È proprio la ex naufraga nei giorni scorsi a scagliarsi contro Ilary Blasi e il suo modo di lavorare in televisione. In particolar modo Arianna ha criticato l’atteggiamento utilizzato dalla conduttrice a L’Isola dei Famosi, rimpiangendo la ex conduttrice Simona Ventura.

Al settimanale Nuovo Tv Arianna ha così affermato: “Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a Giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda!”.

Infine, la ex naufraga ha terminato dichiarando: “Oggi i compensi in televisione sono molto cambiati quindi non ci sono dei cast stellari. Io all’epoca con il cachet de L’Isola dei Famosi mi sono comprata una casa. Ora non è più così. Penso che oggi i concorrenti possano al massimo regalarsi una vacanza a Coccia di Morto”.