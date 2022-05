A L’Isola dei Famosi alcuni concorrenti si stanno rendendo noti agli occhi del pubblico sempre di più. La fame si fa sentire e la convivenza, per questo motivo, diventa sempre più difficile.

Ma questo non impedisce ai naufraghi di mettere su dinamiche interessanti e sempre nuove, riuscendo anche a risaltare la propria personalità. Al centro delle polemiche, attualmente, c’è Carmen Di Pietro. La donna è approdata in Honduras facendo coppia con suo figlio Alessandro.

Alcune divergenze, però, hanno portato madre e figlio ad allontanarsi proprio durante il percorso all’interno del reality. Stavolta Carmen è di nuovo sotto i riflettori, ma non per le avventure come naufraga. L’argomento, in questo caso, è ben altro: si parla del patrimonio della soubrette.

Fino a poco tempo fa Carmen sembra aver percepito una pensione cospicua, di conseguenza alla morte di suo marito Sandro Paternostro, noto giornalista nel panorama italiano. I due avevano deciso di convolare a nozze nonostante le loro famiglie fossero decisamente contrarie.

Purtroppo, la loro unione non è durata a lungo: Sandro era vittima di una grave malattia, che lo ha portato via non molto tempo dopo. Dicendo addio a questa vita, l’uomo ha lasciato parte dei suoi averi a sua moglie e tra questi c’era anche la pensione. Carmen, per questo motivo, ha ricevuto fino a non molto tempo fa ben 3.000 euro mensili.

Carmen Di Pietro non ha rinunciato a questo lascito neanche quando si è unita con il suo successivo compagno, che è anche il padre dei suoi due figli. Ma tutto ciò non basta: a quanto pare Paternostro, nonostante lei non andasse molto a genio ai suoi figli, avrebbe deciso comunque di lasciare in eredità a Carmen anche alcuni immobili.

Ovviamente, è inutile ricordare che la di Pietro percepisce dei compensi anche per le sue ospitate nei salotti e per le partecipazioni ai reality. Tutto, però, sembra inutile davanti ai problemi economici della soubrette, che continuano a persistere. Forse la vita agiata a cui è abituata non è così facile da mantenere.