All’Isola dei Famosi nelle ultime ore si sta facendo i conti con il maltempo che ha colpito l’Honduras a poche settimane dall’inizio del reality. La situazione sembra farsi sempre più preoccupante soprattutto nei confronti dei concorrenti che, si trovano a Cayo.

In un primo momento i produttori del programma e lo stesso inviato pensavano di essere di fronte ad un semplice temporale. Purtroppo però, nelle ultime ore il tempo sembra peggiorare tanto da destrare grande preoccupazione nei confronti dei naufraghi che stanno portando avanti il loro percorso di coppia e da single.

Sono ormai diverse settimane che Ilary Blasi ha dato il via alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi dando il cambio ad Alfonso Signorini e al suo GF Vip 6. Da ieri però, sull’isola il maltempo sembra preoccupare il futuro del programma e le condizioni fisiche dei concorrenti.

Maltempo all’Isola dei Famosi: paura per i naufraghi

Ad aggiornare i fan del programma sui social è Alvin, inviato scelto da Ilary Blasi per questa nuova edizione del reality show. Quest’ultimo su Instagram fa sapere cosa sta accadendo nelle ultime ore e come si sta muovendo la produzione nei confronti dei concorrenti.

“La situazione qua in Honduras è di tempo brutto. Piove. A Cayo, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos, dove ci sono tutte le spiagge, la situazione è ancora peggio. Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza e stanno bene. Ora attendiamo che migliori il tempo”. La vita ai Caraibi quando piove è più complessa” spiega Alvin su Instagram.

Per ora non ci sono nuovi aggiornamenti in merito alle condizioni climatiche ma soprattutto su dove siano stati spostati i naufraghi in attesa che il maltempo si plachi. Non ci resterà che attendere la giornata di domani per capire, durante il daytime, come sia la situazione e se i naufraghi si trovino tutti insieme oppure no.