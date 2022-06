Carmen Di Pietro legge la mano ai presenti in studio: “Ilary diventerà nonna, Vladimir…”

Simpatico siparietto ieri durante la semifinale dell’Isola dei Famosi. Carmen Di Pietro chiamata in zona nomination ha dato dimostrazione della sua dote di oracolo e di saper predire il futuro leggendo la mano.

Dopo averlo fatto a tutti i naufraghi, ieri è stato il turno di Ilary Blasi e dei due opinionisti in studio. La prima a mostrare la mano è stata Vladimir Luxuria. E su di lei Carmen è stata chiara: “Ti sposerai presto con qualcuno che conoscerai al cinema!”. Entusiasta Vladimir ha risposto: “Allora ora vado tutte le sere al cinema!”.

Poi è toccata alla conduttrice Ilary Blasi che ha mostrato le mani alla showgirl. Carmen prima ha consigliato ad Ilary di mettere qualcosa fuori casa contro i topi, poi ha predetto una novità importante per i prossimi anni: “Diventerai nonna di un bel maschietto, non ora ma tra qualche anno!” – la previsione di Carmen.

Ultima a ricevere la lettura della mano è stato Nicola Savino. Qui la naufraga gli ha comunicato: “Avrai qualcuno che ti manderà dei fiori, tanti fiori“. Insomma un bel siparietto anche per tirare su di morale la Di Pietro molto dispiaciuta dell’addio dell’amico Edoardo Tavassi con cui ha legato molto sull’isola.

Il fratello di Guendalina è stato costretto al ritiro ad un passo dalla finale a causa di un grave problema ai legamenti di un ginocchio.

Quando lo ha comunicato a Carmen, la Di Pietro è quasi scoppiata in lacrime sentendosi responsabile dell’infortunio.

“A me dispiace perché comunque è successo perché stava dando delle dritte a me. Diceva ‘gira qua la canoa vai a sinistra’. Dici che non è colpa mia? Però se non stava lì per me non sarebbe successo. Sì è stato carino quello sicuro. Però mi dispiace tanto. Alla fine è successo perché mi stava aiutando, perché aiutava me su quello che dovevo fare” – ha detto mentre Edoardo ha cercato di fargli capire che lei non ha nessuna colpa in merito.