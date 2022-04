Carmen Di Pietro litiga con il figlio Alessandro: “Sei stato con una donna?”

Carmen Di Pietro ha da sempre un atteggiamento un po’ troppo protettivo nei confronti dei figlio Alessandro e anche all‘Isola dei Famosi lo stiamo vedendo.

Nelle ultime ore mamma e figlio hanno avuto una discussione per alcuni atteggiamenti che il ragazzo ha avuto. Carmen prima se l’è presa con il figlio perché il ragazzo ha deciso di non dormire più con lei, ma con l’altro gruppo. Poi perché non ha intagliato la lettera ‘C’ di Carmen sul suo bicchiere fatto di bambù.

“Fai la C del mio nome sul tuo bicchiere. Perché fai la A di Alessandro? Fai la C dai e mi regali questo coso qui. E fallo per mamma tua, poi me lo porto via quando torniamo. No hai messo la A, l’hai fatto per davvero! Questo non me lo dovevi fare Alessandro, guarda che hai superato il limite. Dovevi fare solo la C come a dire ‘mamma è un regalo un pensiero per te’. Il tuo percorso non mi sta piacendo, ti stai ribellando. Qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello. Chi è stato? Dimmi il nome. Chi ti sta facendo il lavaggio qui? Ti avranno detto ‘fai brutta figura, diventi il mammone e bamboccione’, ma non è così Alessandro. Su dimmi chi ti sta facendo questo lavaggio” – le parole di Carmen.

Fonte: web

I siparietti tra mamma e figlio stanno divertendo anche gli altri naufraghi che ne hanno approfittato per stuzzicare Carmen.

In particolare Edoardo Tavassi gli ha detto: “Ma lo lasci un po’ in pace sto ragazzo? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te“.

Sentito questo Carmen Di Pietro è andata su tutte le furie: “In che senso che dici che mio figlio è stato con una donna? Oddio ma qui sull’Isola? E chi? non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco. Alessà sei stato con qualcuna?”. Non c’è pace per il povero Alessandro.