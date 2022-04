Chi è Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Nel suo passato anche una fidanzata molto famosa

Conosciamo meglio il fratello di Guendalina, Edoardo. Sapevate che in passato è stato fidanzato con una famosa attrice?

Sull’Isola dei Famosi insieme alla sorella Guendalina stiamo vedendo anche Edoardo Tavassi. La coppia entrata in gioco con qualche settimana di ritardo si sta facendo valere in Honduras.

Ma se di Guendalina si conosce molto della sua vita, lo stesso non si può dire del fratello, anche se come vedremo, in passato è stato fidanzato con un personaggio molto famoso del mondo dello spettacolo.

Edoardo Tavassi è alla sua prima esperienza in un reality show ma anche in un contesto televisivo del genere. L’unica sua apparizione risale a qualche anno fa quando la sorella Guendalina era concorrente del Grande Fratello e lui molto spesso era in studio.

Chi è Edoardo Tavassi

Classe 1985 Edoardo nella vita è un videomaker e doppiatore. Tra le sue passioni si annoverano i tatuaggi e i videogame.

Nonostante si veda poco in televisione, è molto seguito sui social dove su Instagram vanta oltre 100.000 followers. Non rende pubblico molti aspetti del suo lavoro ma il profilo lo usa anche per attività promozionali da influencer.

Molto riservato anche nella vita privata, Edoardo in passato è stato fidanzato con l’attrice Diana Del Bufalo. I due, amici già da tempo, hanno iniziato una relazione dopo che Diana aveva troncato con Paolo Ruffini.

La storia è durata solo 6 mesi, poi di comune accordo hanno deciso di restare semplici amici perché le loro esigenze si sposavano poco con quelle della vita di coppia.

Tra lui e Guendalina c’è un rapporto fraterno molto forte. Insieme condividono molti aspetti della loro vita, persino vacanze, anche se non sono mancati momenti di scontri come normale che sia tra fratelli e sorelle.

Anche sull’Isola gli screzi non mancano. I due sono molto legati anche alla mamma Emanuela Fuin, volto noto dello spettacolo essendo stata in passato una delle ragazze coccodè di “Indietro Tutta”, celebre programma condotto da Renzo Arbore.