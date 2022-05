Carmen Di Pietro la stiamo vedendo all’opera sull’Isola dei Famosi insieme al figlio Alessandro. Dopo alcuni anni passati in sordina oggi ha ritrovato la popolarità.

La showgirl in diverse occasioni ha parlato della sua famiglia che di certo non navigava nell’oro e dei sacrifici che ha dovuto affrontare da giovane per andare ai provini.

“Eravamo una famiglia povera, ma molto dignitosa. Andavo a fare i provini dopo aver dormito sui treni, per fortuna non lo sapeva nessuno” – le sue parole quando partecipò al Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini lodò molto la grande forza d’animo che ha avuto per superare questi difficili momenti.

Ma non tutti ricordano che Cristiano Malgioglio sempre nella stessa edizione del reality sbugiardò la Di Pietro sulla storia della povertà.

A riportare a galla l’aneddoto è stato Biccy che ha parlato di quando fu Luca Onesitini a Lorenzo Flaherty a raccontare di quando la sera prima Cristiano aveva fatto delle dichiarazioni sulla showgirl.

Fonte: web

“Carmen ha detto che non aveva soldi e dormiva sui treni, ma così ha fatto sembrare che fosse una povera senza fissa dimora, invece dormiva sui treni perché magari aveva il provino alle 10 del mattino e partiva prestissimo dal suo paese, così si appisolava lungo il tragitto. E’ diverso. Anche le rosette con la cipolla, non è vero niente! Lei cercava di diventare famosa, non lavorava in quel periodo, ma aveva i soldi per mangiare” – le parole di Maglioglio.

Oggi Carmen Di Pietro si sta godendo la sua avventura all’Isola dei Famosi in compagnia del figlio Alessandro. E durante la scorsa puntata è tornata a parlare della sua infanzia difficile.

“Sono stata una bambina che ho fatto la contadina fino ai 14 anni. Mi sono diplomata in magistrale, ma volevo emergere nel mondo dello spettacolo. Sapete quante volte sono andata male nei provini? Tanto, più mi buttavano giù, più mi alzavo, non mi sono mai abbattuta, volere è potere. Il momento più difficile: ero ad una sagra, ho visto una bambolina, avevo 6-7 anni e mia mamma non me la poteva comprare perché non aveva soldi. Appena ho fatto il mio primo lavoro ho preso una bambolina e l’ho regalato a mia mamma. Non mi arrendo, più le cose vanno male e più mi tiro su”.