Cristiano Malgioglio rifiuta l’invito di Barbara D’Urso

Torniamo a parlare di Cristiano Malgioglio. Le ultime notizie avevano dato vita alla speranza di un’ipotetica sua partecipazione come giurato nella nuova edizione de ‘La Pupa e il Secchione e Viceversa‘. Una trasmissione che a breve intratterrà i telespettatori su canale cinque. Ma pare che qualcosa non sia andato per il verso giusto con Malgioglio.

Infatti è arrivato un clamoroso rifiuto, nonostante da parte di Mediaset ci sia stata un’assidua richiesta. È stato Cristiano stesso a dare la notizia e a svelare anche la natura del suo rifiuto: “Non è così, non parteciperò alla Pupa e il Secchione. Mi avevano contattato ma ho dovuto purtroppo declinare l’invito, perché ho altri progetti futuri incompatibili con la partecipazione a questo programma, che per altro ritengo molto bello e divertente. Ringrazio di cuore Mediaset e Barbara per l’invito, ma come ho detto ho altri progetti nel mio futuro professionale. In bocca al lupo a chi lo farà”.

Quindi nessuna possibilità che il paroliere possa prendere parte a questa edizione. Notizia ormai certa è che il programma verrà condotto di sicuro da Barbara D’Urso, come svelato involontariamente da Malgioglio. Non ci saranno molti cambiamenti, come non ce ne sono stati dall’edizione del 20006 presentata da Enrico Papi e Federica Panicucci.

Studio televisivo, prove e giuria seguiranno sempre lo stesso copione. Lo scontro epocale tra Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini passo alla storia. I due sfiorano quasi una rissa. In giuria quasi sicuramente ci sarà Simona Izzo ed Antonella Elia, ancora non confermate.

Queste le parole di Giuseppe Candela: “Lontani da certezze e da contratti chiusi, alle prese con ritardi, vi diamo conto di alcune voci che girano sulla trasmissione. Tra i concorrenti potrebbe esserci la showgirl, per mancanza di show, Flavia Vento e si chiacchiera sulla presenza in giuria di Simona Izzo e Antonella Elia. Ipotesi che si concretizzeranno?”.