Carmen Di Pietro positiva al Covid, ma come l’ha scoperto ha qualcosa di inquietante

Anche Carmen di Pietro è positiva al Covid-19, ma il modo in cui l'ha scoperto ha fatto preoccupare i fan e ora la figlia è in isolamento

Il Coronavirus continua a colpire anche i VIP. Questa volta a contagiarsi è stata Carmen Di Pietro, la soubrette sarda ha comunicato la brutta notizia ai fan, con un post su Instagram.

La showgirl ha molto seguito sui social e con lei anche la figlia. Carmelina è molto apprezzata dai fan e si presta spesso a fare dei teatrini con la mamma. Fortunatamente, la bambina è negativa, ma purtroppo soffre molto.

Come Carmen Di Pietro ha spiegato sui social, il distacco da Carmelina le fa male. Soprattutto perché la piccola è in isolamento nella sua cameretta.

Io, lontana da mia figlia per colpa del coronavirus, purtroppo sono risultata positiva. Non abbraccio Carmelina da giorni, è in isolamento in una stanza singola perché lei, per fortuna, è risultata negativa al virus.

È triste tutto questo e non è una passeggiata, chi pensa che sia una semplice influenza dice una cavolata lunga un chilometro. Io ne so qualcosa! Un abbraccio a tutti ❤️

Quello che ha smosso però i dubbi dei fan è il modo in cui la showgirl ha scoperto di essere positiva al Covid-19. Alla donna infatti, è stato diagnosticato a seguito di un dolore che non rientra nei sintomi tipici del virus.

Tutto per caso. Avevo una sciatalgia, un forte dolore alla gamba e il mio medico di famiglia mi ha consigliato un tampone. Mi sono chiesta: come mai? Il risultato è stato positivo. Non avevo sintomi e non lo ho. Zero febbre, molto affanno. Ma non è una passeggiata questo virus.

Probabilmente, la sciatalgia non c’entra nulla con il virus, ma è stato scoperto per caso. Con lei anche il figlio è positivo, la donna non sembra essere consapevole di come ha contratto il virus.

Per il momento dunque, nessuna Instagram Stories con la figlia 12 enne. Carmen dovrà rimanere in casa e in isolamento finché non tornerà negativa.