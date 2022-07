Carmen Di Pietro umiliata in aeroporto dal figlio Alessandro: cosa è successo

Siparietto all'aeroporto tra la Di Pietro e il figlio e Alessandro ha preso in giro sua madre.

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni li abbiamo visti protagonisti sull’Isola dei Famosi. La coppia formata da madre e figlio ha fatto divertire tutti prima della separazione.

Carmen è una mamma molto apprensiva, Alessandro cercava di viversi questa esperienza in autonomia senza l’influenza del genitore. E il risultato che ne è venuto fuori sono stati una serie di siparietti simpatici che hanno divertito tutti sull’isola.

Poi nel momento in cui i naufraghi hanno dovuto prendere la decisione di restare o abbandonare il gioco, Alessandro ha preso la decisione saggia di lasciare per tornare in Italia e proseguire gli studi universitari.

Una decisione che ha fatto molto piacere anche a mamma Carmen che invece ha proseguito la sua avventura in solitaria che l’ha portata poi sul gradino più basso del podio. La Di Pietro è finita terza nel gioco dietro a Nicolas Vaporidis e Andrea Daffrè ma per molti è stata una delle vincitrici morali di questa edizione.

Fonte: web

I naufraghi terminata la loro esperienza nelle scorse ore hanno fatto ritorno in Italia. E Carmen anche nel viaggio di ritorno è stata una delle naufraghe che ha fatto parlare più di sé. La showgirl non ha mai nascosto la sua passione per il cibo.

E come documentato nelle storie di Maria Laura De Vitis, Carmen è rimasta delusissima una volta sbarcata in aeroporto per un motivo ben preciso.

Nella storia si vede Carmen reagire malissimo alla notizia che la pizzeria dell’aeroporto era chiusa. Dopo 4 mesi la voglia di pizza per Carmen era talmente tanta che non ha resistito. Il siparietto è proseguito quando Maria Laura ha chiesto al figlio Alessandro di dare un nome alla foto di Carmen visibilmente delusa per la chiusura della pizzeria. E il figlio l’ha presa in giro sui social.

Insomma la coppia madre-figlio è davvero molto bella, c’è una sintonia che piace molto al pubblico.