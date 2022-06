Carmen Di Pietro, ve la ricordate prima dei ritocchini estetici? Che cambiamento

Carmen Di Pietro la stiamo vedendo in queste settimane in Honduras all’Isola dei Famosi. La showgirl ha partecipato insieme a suo figlio Alessandro Iannoni. Il giovane però dopo alcune settimane ha deciso di lasciare per tornare a casa e portare avanti gli studi.

Alessandro ha infatti preso questa decisione per motivi universitari suscitando anche grande ammirazione per il bel gesto che ovviamente mamma Carmen ha apprezzato.

Quindi ora è rimasta da sola insieme agli altri naufraghi pronta a darsi da fare per contendersi la vittoria finale. Ma la storia di Carmen di Pietro nel mondo dello spettacolo viene da molto lontano.

Da ragazzina di provincia dalle umili origini si è fatta man mano strada nelle televisione partecipando a diversi programmi di successo.

Ha iniziato diversi anni fa accanto a Gianni Ippoliti in diverse trasmissioni. Salì agli onori della cronaca rosa anche per il matrimonio con Sandro Paternostro, visto che tra i due c’erano ben 43 anni di differenza.

Fonte: web

Carmen Di Pietro non ha mai nascosto di essersi sottoposta a qualche ritocchino estetico nel corso degli anni. Ritocchini che l’hanno fatta cambiare molto rispetto a quando era la ragazza acqua e sapone di provincia.

Fonte: web

Uno degli interventi più famosi è stato quello al seno soprattutto per uno spiacevole episodio che gli accadde qualche anno fa in aereo. A causa della pressione una delle protesi scoppiò. “Ero diretta a Madrid perché in quel periodo lavoravo molto in Spagna. Ad un certo punto, un rumore e sono corsa nel bagno dell’aereo. Mi sono resa conto subito che qualcosa era accaduto. Era scoppiata la protesi, forse per la pressione sull’aereo!” – ha detto in una recente intervista.

Ma non solo il seno perché Carmen ha ritoccato anche labbra, zigomi. Lei stessa ha confessato: “Dall’ombelico in su mi sono tutta rifatta. Il chirurgo è intervenuto sulle mie labbra, sugli zigomi, sul naso e sul seno, trasformandomi in una donna completamente diversa dalla ragazza di provincia carina, ma niente di più, che ero stata fino ai 18 anni”.