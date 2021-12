In questa edizione del GF Vip ci sono molti volti noti della televisione italiana. Uno dei nomi più altisonanti è senza dubbio quello di Carmen Russo. La showgirl ha esordito alla fine degli anni 70 e nei decenni a seguire è stata molto presente in televisione come attrice, ballerina, soubrette e insegnante di danza.

Essendo sulla breccia da molti anni, la bella Carmen è cambiata moltissimo. Ovviamente si tratta sicuramente di cambiamenti naturali ma anche di cambiamenti dovuti a piccoli interventi estetici. La Russo all’inizio della sua carriera si presentava con una folta capigliatura rossa tagliata dopo poco tempo. In seguito ha cambiato look portando i capelli più corti, arrivando fino a farsi bionda. Una delle sue caratteristiche è senz’altro il cambio di stile e acconciatura.

La donna oltre ai cambiamenti naturali e di look è ricorsa ad alcuni ritocchini soprattutto sul viso. Tant’è che in una intervista a “Vieni da Me” di qualche anno fa la soubrette ha rivelato di aver fatto uso della chirurgia: “Se uno rallenta il passare del tempo perché no? La chirurgia deve servire per mantenere quello che madre natura ci ha dato, poi c’è la legge di gravità che è uguale per tutti”.

Fatto sta che adesso la soubrette oggi superati i 60 anni ha un aspetto molto giovanile. I suoi interventi al viso la fanno sembrare molto più giovane. La showgirl si aiuta anche con creme e prodotti idratanti per conservare il suo viso. La bella Carmen Russo non ha mai negato di aver effettuato questi interventi.

Sicuramente sono anche evidenti, ma il suo viso ha un aspetto naturale. Al contrario tante donne esagerano e diventano fin troppo artefatte con questi ritocchi. Siamo sicuri che questa bella signorina continuerà a calcare il palcoscenico ancora per tanti tanti anni dall’alto della sua bellezza e per la sua grande bravura.