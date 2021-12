Le nomination del Grande Fratello VIP, soprattutto quelle palese, scaldano sempre gli animi nella casa di Cinecittà. Dura lotta tra Carmen Russo e Maria Monsè questa settimana.

Quest’ultima è senz’altro presa di mira da tutta la casa che sembra ormai essersi coalizzata per farla uscire al più presto. Le uniche a mostrare un po’ di solidarietà alla mamma di Perla sono Soleil Sorge e Valeria Marini.

Durante la nomination, anche Carmen Russo ha fatto il nome dell’ultima arrivata. La diretta interessata ha reagito subito: “Lei non mi è piaciuta quando ha detto ‘noi votiamo i nuovi arrivati, è una prassi’. Mi spiace, ma è una cosa non bella.“

Nella notte Carmen Russo ha dato di matto scagliandosi contro Maria Monsé, un comportamento molto lontano da tutto ciò che abbiamo visto finora:

Ma stai attenta a quello che dici. Sei una roba allucinante, ti rendi conto? Non ho mai detto le cose di cui mi accusi, stai mentendo, oppure non ricordi bene quello che è accaduto. Tu dai i numeri Maria. Ti conosco da una vita e so tutto. Sei una che fa cose che non mi piacciono. Ti posso raccontare episodi che non voglio dire. Meglio che non parlo di tante cose che sono successe. Ci vuole un minimo di stile e io ce l’ho. Sei logorante davvero.